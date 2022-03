Datum: Sonntag, 22. Mai 2022 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Programm: George Rochberg 1918 – 2005

"Caprice Variations" (Auswahl)



Louis Gabriel Guillemain 1705 – 1770

Amusement pour le violon seul op. 18 (Auswahl)



Heinz Holliger *1939

Drei kleine Szenen für Violine solo, Isabelle Faust gewidmet



George Benjamin *1960

Drei Miniaturen für Violine solo



Carl Heinrich Biber 1644 – 1704

Passacaglia für Violine solo g-Moll C. 105 "Schutzengel"

Mitwirkende: Isabelle Faust Violine

Das ist die ultimative geigerische Herausforderung: einen Abend allein zu bestreiten, ohne Gemeinschaft eines Quartetts, ohne die Rückendeckung durch Orchester oder Pianisten. Große Virtuosen haben sie gewagt und ihr Publikum dabei so verzaubert, dass man bisweilen Überirdische am Werk wähnte. Was die legendären Geiger der Nachwelt schriftlich fixiert hinterließen, waren jedoch nicht nur effektvolle Schaustücke, sondern Auseinandersetzungen mit einer Klangmaterie und mit Gestaltungen, die eine vollendete Beherrschung des Instruments als Aufbruch in neue Ausdrucksbereiche nutzten. Isabelle Faust, Residenzkünstlerin dieses Festivals, bringt Werke des Barock und der jüngeren Vergangenheit, die alle von dieser künstlerischen Haltung getragen sind, in Dialog zueinander. Louis Guillemain wies mit seinem Opus 18 auf die berühmten Capricen Niccolò Paganinis voraus, über deren letzte der Amerikaner George Rochberg 51 Variationen schrieb; aus beiden Zyklen trifft Isabelle Faust eine Auswahl. Ignaz Franz Biber und Johann Georg Pisendel exponierten sich als technisch und kompositorisch anspruchsvolle Virtuosen-Komponisten des Barock. Sensible Wege gehen die Zeitgenossen Heinz Holliger und George Benjamin mit ihren komprimierten Widmungsstücken.