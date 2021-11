Datum: Samstag, 23. April 2022 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Stiftskirche Sunnisheim

Stiftstraße 15

74889 Sinsheim

Lageplan Erwachsene: 15,00 Euro Kinder bis 12 Jahre: 7,00 Euro Vorverkauf Vorverkauf: Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis e. V.





06221 522 1325

kulturstiftung@rhein-neckar-kreis.de

Vorverkaufsbeginn: 6.12.2021, 10:00 Uhr Informationen Programm: Ludwig van Beethoven 1770 – 1827

Sonate für Violoncello und Klavier C-Dur op. 102 Nr. 1



Franz Schubert 1797 – 1828

Sonate für Arpeggione und Klavier D 821,

Fassung für Violoncello und Klavier



Alfred Schnittke 1934 – 1998

Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 1



sowie Improvisationen Mitwirkende: Lionel Martin Violoncello

Demian Martin Klavier

Das erste Wort gehört den jungen Musikern: den Brüdern Lionel und Demian Martin. Lionel, Cellist, 19 Jahre alt, ist SWR2 New Talent; der SWR fördert den jungen Überflieger mit Aufnahmen, Konzerten und Sendungen. Bereits als 14-Jährigen nahm Anne-Sophie Mutter ihn in ihre Stiftung für junge Musiker auf, mit denen sie weltweit auf Konzerttournee geht. Neulich hat er sein Studium an der Musikhochschule Zürich begonnen. Lionels älterer Bruder Demian studiert Klavier an der Lübecker Musikhochschule. Zusammen sind die beiden ein Dreamteam: miteinander vertraut und doch mit starken eigenen Standpunkten und Ansprüchen; und – das geht vielleicht nur unter Geschwistern – völlig angstfrei gegenüber Auseinandersetzungen in der musikalischen Detailarbeit. Wie großartig sie auf der Bühne miteinander kommunizieren, zeigen sie auch mit ihren Improvisationen: spontan erfundene Musik, auf Zuruf und zur Freude des Publikums.

Veranstalter: Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis e. V. in Kooperation mit SWR2 und den Schwetzinger SWR Festspielen