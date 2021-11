Datum: Sonntag, 15. Mai 2022 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Informationen Programm: Pavel Haas 1899 – 1944

Streichquartett Nr. 2 op. 7 "Von den Affenbergen"



Antonín Dvořák 1841 – 1904

Streichquartett Nr. 13 G-Dur op. 106 Mitwirkende: PAVEL HAAS QUARTETT

Veronika Jarůšková Violine

Marek Zwiebel Violine

Luosha Fang Viola

Peter Jarůšek Violoncello

Das Quartett kann sein 20-jähriges Bestehen feiern. Es benannte sich nach Leoš Janáčeks Meisterschüler, den die Nationalsozialisten 1941 in Theresienstadt internierten und 1944 in Auschwitz-Birkenau ermordeten. Die ersten CD-Einspielungen widmeten die Vier dem Quartettschaffen von Schüler und Lehrer; in ihren Konzertprogrammen erscheinen sie immer wieder wie Fixsterne ihres Repertoires. In Schwetzingen blenden sie von Haas eine Generation hinter Janáček auf Dvořák und sein vorletztes Streichquartett zurück. Die Freude des Komponisten, nach zweieinhalb Jahren Amerika wieder in der tschechischen Heimat zu sein, hört man dem Werk an. Mit seiner Energie, seiner enormen Ausdrucksspanne und seiner teils filigranen, teils drängenden Motivverarbeitung kommt es dem Temperament der vier Musiker entgegen. Nicht anders das Opus 7, mit dem sich Pavel Haas aus Janáčeks Vorbild zu jener Moderne vorkomponierte, die in seiner Heimatstadt Brünn in der Baukunst und der Literatur längst Fuß gefasst hatte. "Affenberge" nannte man im dortigen Slang eine nahe gelegene Gebirgsgegend. Der gebrochen arkadische Landschaftsblick kommt im Finale des Quartetts bei der urbanen Kultur, beim Jazz, an.