Datum: Samstag, 21. Mai 2022 Beginn: 18:00 Uhr

Einführung: 17 Uhr, Kammermusiksaal Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Informationen Programm: Jean-Philippe Rameau 1683 – 1764

Dardanus-Suite aus der gleichnamigen Tradédie lyrique, bearb. v. Bernard Labadie)



Joseph Haydn 1732 – 1809

Sinfonia Concertante Hob I:105



Henri-Joseph Rigel 1741 – 1799

Sinfonie c-Moll op. 12 Nr. 4



Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Sinfonie D-Dur Nr. 31 KV 297 "Pariser Sinfonie" Mitwirkende: SWR SYMPHONIEORCHESTER

Bernard Labadie Dirigent



Mila Georgieva Violine, Konzertmeisterin

Frank-Michael Guthmann Violoncello solo

Anne Angerer Oboe solo

Eckart Hübner Fagott solo

Im Goldenen Zeitalter der Musik in Mannheim und Schwetzingen bestanden gute Verbindungen nach Paris. Französische Opern wurden am Hoftheater des Regierungssitzes und der Sommerresidenz aufgeführt. Musiker des kurfürstlichen Orchesters traten in der Seine-Metropole erfolgreich als Solisten auf und profilierten sich auch als Komponisten. Henri-Joseph Rigel wandelte ein Pariser Gastspiel in ein Dauerengagement um und erreichte damit, was sich Mozart bei seiner großen Reise 1777/78 erfolglos erhoffte. Er, das einstige Wunderkind, suchte in Paris die Zusammenarbeit und Fürsprache der Künstler, die er aus Mannheim kannte. Mit seiner Pariser Symphonie nutzte er auch seine Erfahrungen mit dem Mannheimer Orchester. Für Musiker aus der kurpfälzischen Metropole schrieb er eine Sinfonia concertante. Dieser Typus erfreute sich in Paris großer Beliebtheit und wurde von dort erfolgreich nach London exportiert. Dort zollte Joseph Haydn bei seinem zweiten Aufenthalt der populären Gattung seinen Tribut.