Genius loci

Datum: Samstag, 30. April 2022 Beginn: 19:30 Uhr

Eunführung: 18:30 Uhr, Jagdsaal Einlass: 19:00 Uhr Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2021, 10:00 Uhr Informationen Programm: Anton Fils 1733 – 1760

Simphonie périodique a piu stromenti Nr. 8 in G



Niccolò Jommelli 1714 – 1774

»Dian van timore d’un vanti moreil freno«, aus »Arcadia conservata«



Johann Christian Bach 1735 – 1782

Sinfonia concertante B-Dur

»Anime, che provate« – »Queste selve gia d’amore«, aus »Amor vincitore«



Gian Francesco de Majo 1732 – 1770

»Mio ben, ricordati«, aus »Alessandro«



Anton Schweitzer 1735 – 1787

»Zwischen Angst und Hoffen«, aus »Alceste«



Christian Cannabich 1731 – 1798

Symphonie Nr. 50 d-Moll Mitwirkende: DAS NEUE MANNHEIMER ORCHESTER

Elisabeth Hetherington Sopran

Anders Muskens Cembalo, Musikalische Leitung

Das erste große Konzert des Jubiläumsfestivals wirft ein Streiflicht über das Goldene Zeitalter der Musik in Mannheim und Schwetzingen. Am Orchester des Kurfürsten Carl Theodor, das sommers mit seinem Dienstherrn nach Schwetzingen zog, an seiner Vitalität und Perfektion nahmen andere Maß. Exzellente Virtuosen, die in Europas Musikmetropolen solistisch auftraten, gehörten ihm an. Führende Köpfe wie der langjährige Konzertmeister Christian Cannabich und der jung verstorbene Cellist Anton Fils taten sich als Komponisten hervor und brachten in ihren Werken die Vorzüge des Orchesters zur Geltung, das auf andere, etwa Johann Christian, den jüngsten der Bach-Söhne, wie ein Klangarkadien wirkte. Anton Schweitzers Erfolgsoper Alceste erlebte hier ihre besten Aufführungen. Niccolò Jomelli, zu Lebzeiten eine Berühmtheit, richtete seine Arcadia conservata für Schwetzingen neu ein. Ein Besuch begeisterte Francesco di Majo so, dass er für Mannheim die Oper Alessandro schrieb. An diese Glanzzeit erinnert Das Neue Mannheimer Orchester, das Anders Muskens Ende 2016 mit dem Ziel gründete, den Geist jener Ära mit historischen Instrumenten aufleben zu lassen.

In Zusammenarbeit mit Forschungszentrum Hof | Musik | Stadt