Datum: Freitag, 13. Mai 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Dom zu Speyer

Domplatz

67346 Speyer

Lageplan Vorverkauf Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2021, 10:00 Uhr Informationen Programm: Sakrale Vokal- und Instrumentalmusik zur Zeit des großen Schisma – Werke von Johannes Ciconia ca. 1370 – 1412 Mitwirkende: LA FONTE MUSICA

Francesca Cassinari, Alena Dantcheva Sopran

Gianluca Ferrarini, Massimo Altieri Tenor

Mauro Borgioni Bariton

Efix Puleo, Teodoro Baù Fiedel

Claire McIntyre, Ermes Giussani Posaune

Federica Bianchi Clavicymbalum, Orgel



Michele Pasotti Laute, Musikalische Leitung

Es war ein Hintergedanke der arkadischen Idee, dass sich der (idealisierende) Rückblick in die Geschichte zur Zukunft weite, dass der Traum von einem vergangenen Goldenen Zeitalter die Fantasie von einem künftigen beflügle. Die Idee hat etliche Geschwister. Musikalisch in aktuellen Werken, die Stücke eines Guillaume de Machaut (1300 -1377) oder Johannes Ciconia (1370 -1412) in ihre Modernität integrieren. Religiös in der Grundannahme der Christen, dass die Besinnung auf Jesus von Nazareth die wahre Zukunft eröffne. La Fonte Musica, das italienische Ensemble, das sich v. a. mit Musik des 14. bis 17. Jahrhunderts beschäftigt, kommt mit einem geistlichen und einem weltlichen Programm zu den Schwetzinger SWR Festspielen. Das geistliche Konzert im idealen Ambiente des Speyerer Doms gruppiert sich um Werke Ciconias, eines der ersten niederländischen Komponisten, der in Italien wirkte. Er vermochte sich in den verschiedenen Stilen seiner Zeit auszudrücken, sie zusammenzudenken und so den Weg der Musik in die Renaissance vorzuzeichnen. Das Programm von Michele Pasotti und seinem Ensemble vereint Messsätze und Motteten Ciconias mit Instrumentalbearbeitungen geistlicher Gesangswerke von unbekannter Hand zu einer Missa nova, die mit alter Musik in einer alten Kathedrale zu uns Heutigen spricht.