Datum: Samstag, 14. Mai 2022 Beginn: 21:30 Uhr

Ort: Jagdsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Informationen Programm: Werke von Guillaume de Machaut, Philippe de Vitry, Francesco Landini, Bartolino da Padova, Niccolò da Perugia, Philipoctus de Caserta, Jacopo da Bologna, Don Paolo da Firenze, Matteo da Perugia und anderen Mitwirkende: LA FONTE MUSICA

Francesca Cassinari, Alena Dantcheva Sopran

Gianluca Ferrarini Tenor

Efix Puleo, Teodoro Baù Fiedel

Federica Bianchi Clavicymbalum

Marco Domenichetti Flöte



Nuria Sala Grau Choreografie, Tanz



Michele Pasotti Laute, Musikalische Leitung

Mythen sind schöne, manchmal schreckliche, stets faszinierende Geschichten. Man glaubt sie gern, weil sie sich nie zugetragen haben. Mythen aber waren vor allem kunstvolle Arten, die Welt zu begreifen, sich in ihr einzurichten und vor ihr in Acht zu nehmen. Wir haben verlernt, in Mythen zu denken und wurden daher anfällig für ihre bisweilen krausen Zerrformen. Das 14. Jahrhundert hat die antiken griechischen Mythen musikalisch wiederentdeckt. Lange waren sie unter den Kutten der Christianisierung versteckt. Nun fanden Künstler in ihnen "ein großes, unübertroffenes Repertoire exemplarischer Geschichten und erzählerischer Archetypen, in denen alle Menschen sich wiedererkennen konnten und können" (Michele Pasotti). In den Texten der Lieder, die La Fonte Musica auswählte, werden die alten Mythen herbeizitiert, aber nicht ganz erzählt. Den imaginären Zusammenhang schafft die Tänzerin Nuria Sala Grau "durch Gesten und Körpersprache. So gewinnen die Mythen für uns Gestalt, als wäre der Tanz unser geheimes Gedächtnis für die alten Geschichten, auf welche die Musik anspielt" (Pasotti).