Datum: Freitag, 27. Mai 2022 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung: 18.30 Uhr, Kammermusiksaal Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Informationen Programm: Werke von Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, Frédéric Chopin, Alexander Skrjabin, Alfred Schnittke Mitwirkende: Alexander Melnikov Cembalo, Hammerklavier, Klavier

Musikalische Interpretation ist Vergegenwärtigung. In ihr kreuzen sich zwei Bewegungen: das Werk ins Heute zu holen und das Heute zum Werk zu bringen. Lange herrschte die erste Bewegung vor. Historisch Entstandenes wurde auf moderne Instrumente übertragen, Interpretationstraditionen fortgeschrieben. Inzwischen gewann aber die andere Bewegung Gewicht: Fragen an die Werke in ihrer Historizität zu stellen. Alexander Melnikov entschloss sich, Werke der Klavierliteratur auf Instrumenten zu spielen, die die Komponisten selbst kannten, spielten oder schätzten. Er wählte für seine Klangerkundungen Fantasien, also jene musikalische Form, in der sich der musikalische Gedanke in seiner Disziplin, aber auch in seiner Spontaneität und seiner forschenden Konzentration bewährt.