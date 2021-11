Datum: Mittwoch, 4. Mai 2022 Beginn: 19:30 Uhr

Johann Sebastian Bach 1685 – 1750

Partita Nr. 3 a-Moll BWV 827

Partita Nr. 3 a-Moll BWV 827



Robert Schumann 1810 – 1856

Gesänge der Frühe. Fünf Stücke für Klavier op. 133



Béla Bartók 1881 – 1945

Im Freien. Fünf Stücke für Klavier Sz 81



Franz Schubert 1797 – 1828

Sonate für Klavier A-Dur D 959 Mitwirkende: Martin Helmchen Klavier

In Gemälden erscheint Arkadien nicht nur als Idyll, sondern auch als Ort der Vergänglichkeit, nicht nur heiter und fröhlich, sondern auch nachdenklich und melancholisch; die Gegensätze sind unlösbar verzahnt. Martin Helmchen, der schon in den vergangenen Jahren den Gedankenhorizont des jeweiligen Festspiel-Mottos musikalisch durchleuchtete, geht der arkadischen Idee und ihrer Gespanntheit nach – in Bachs Partita mit der schönen Melancholie der Sarabande, dem Humor der Burleske und den stürmisch auf- und niederfahrenden Gesten der Gigue; in den Klavierstücken, die Schumann zunächst »an Diotima« richtete, jene imaginäre Frau, deren Name für Friedrich Hölderlin die ganze Sehnsucht nach Liebe und nach einem idealen Griechenland enthielt. Im Freien befindet sich bei Bartóks Klavierstücken das virtuelle Ich mit der arkadischen Haltung eines Hörenden, Lauschenden. "Schuberts Musik bezahlt die lyrischen Paradiese teuer – das macht sie glaubwürdig": Peter Gülkes Diagnose gilt auch für die vorletzte Klaviersonate des Wiener Romantikers.