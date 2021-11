Oper von Johannes Kalitzke (Musik) und Julia Hochstenbach (Libretto) nach dem gleichnamigen Roman von Per Olov Enquist

Datum: Freitag, 29. April 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Einführung: 18:00, Kammermusiksaal Einlass: 18:30 Uhr Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Oper von Johannes Kalitzke (Musik) und Julia Hochstenbach (Libretto) nach dem gleichnamigen Roman von Per Olov Enquist

Johannes Kalitzke Musikalische Leitung

Christoph Werner Regie

Angela Baumgart Ausstattung

Louise Nowitzki Puppenbau

Conny Klar Videographie

Christiane Plank-Baldauf Dramaturgie

Norbert Ommer Sampler, Klangregie



Iurii Iushkevich Ich

Johanna Zimmer Johannes

Reuben Willcox Sven Hedmann, Pastor

Noa Frenkel Josefina, Alfild

Rinnat Moriah Eva-Lisa



Lars Frank, Ines Heinrich-Frank, Franziska Rattey, Nico Parisius Puppenspieler



ENSEMBLE MODERN

In einem kleinen nordschwedischen Dorf – einer Welt von Armut und bigotter Religiosität – werden 1934 zwei Jungen geboren. Sie wachsen miteinander auf, sind Freunde. Was allen auffällt: Sie sind der Mutter des jeweils anderen wie aus dem Gesicht geschnitten. Schließlich ergibt eine Untersuchung, dass sie bei der Geburt vertauscht worden sind, und ein Gericht befindet, dass die beiden "zurückgetauscht" werden müssen. Damit beginnt eine Tragödie, weil sich das "richtige" Leben als das falsche erweist und in einen Kreislauf von Gewalt und Wahnsinn mündet. Per Olov Enquist erzählt in seinem Roman Kapitän Nemos Bibliothek eine Geschichte von den Grenzerfahrungen des Erinnerns, die gleichermaßen faszinierend wie verstörend ist. Diesen Stoff hat der Komponist Johannes Kalitzke für seine siebte Oper gewählt. Julia Hochstenbach hat aus dem Roman ein Libretto erarbeitet, das vielfältige Deutungsmöglichkeiten bietet und das Kernthema der Erzählung umkreist: Wie kann ich den Verlust von Liebe, Geborgenheit und Vertrautheit aushalten, wie den Schmerz, den diese Verluste erzeugen? Der Regisseur Christoph Werner entwickelte ein szenisches Konzept, das in einem atmosphärisch dichten "Erinnerungsraum" durch das Neben- und Miteinander von Sängerdarstellern, Puppen und Puppenspielern die Vielschichtigkeit und Ambivalenz des Werkes, den permanenten Wechsel zwischen Realität und Traumwelt erfahrbar macht.

Auftragswerk der Schwetzinger SWR Festspiele in Koproduktion mit den Bregenzer Festspielen

Gefördert von der Kulturstiftung des Bundes

Im Interview: Johannes Kalitzke über seine neue Oper