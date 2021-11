Julia Lezhneva & Concerto Köln

Datum: Mittwoch, 25. Mai 2022 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan

Mit Archiven zusammenzuarbeiten, zu forschen, um der Geschichte musikalischer Werke auf die Spur zu kommen und lange Übersehenes an die Öffentlichkeit zu bringen, ist für Concerto Köln Standard. Das Ensemble, das sich 1985 für historisch informierte Aufführungen gründete, leistete insbesondere für die Zeit der Frühklassik entdeckende Pionierarbeit. Dies war die Ära der Mannheimer Schule, deren Revolution in der Orchesterkultur auf ganz Europa ausstrahlte. Ihr widmet Concerto Köln sein Schwetzinger Programm. Die Attraktivität der "Mannheimer" zog namhafte Komponisten an, dies wirkte sich auf das Konzert- wie auf das Opernrepertoire aus. Mit Julia Lezhneva hat das Orchester die ideale Gesangsvirtuosin als Partnerin. Sie feierte ihren internationalen Durchbruch mit Arien von Rossini; Musik des späten Barock und der Klassik bildet den Kern ihres Repertoires. Gemeinsam entwerfen die Künstler und Künstlerinnen ein Porträt der Mannheimer Theatermusik, die in den 25 Kapellmeisterjahren des Wieners Ignaz Hofbauer ihre Blütezeit erlebte. Johann Christian Bach gehörte in den 1770er-Jahren zu den bevorzugten Komponisten in Mannheim. Der kulturelle Tausendsassa Abbé Vogler brachte es am Hofe Carl Theodors durch fürstliche Förderung vom Almosenier zum Kapellmeister.

In Zusammenarbeit mit Forschungszentrum Hof | Musik | Stadt