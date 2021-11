Isabelle Faust & Alexander Melnikov

Datum: Dienstag, 24. Mai 2022 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung 18:30 Uhr, Jagdsaal Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Informationen Programm: Ludwig van Beethoven 1770 – 1827

Sonaten für Klavier und Violine Nr. 4 a-Moll op. 23,

Nr. 5 F-Dur op. 24 "Frühlingssonate"

Nr. 10 G-Dur op. 96 Mitwirkende: Isabelle Faust Violine

Alexander Melnikov Klavier

Beethovens Violinsonaten sind sensible Werke. In ihnen sublimierte der Komponist eine nahezu verborgene Seite seines Lebens. "Eine intimere Zwiesprache" als in der Violinsonate op. 96, seiner letzten, "hat Beethoven bis dahin kaum in Tönen geführt" (Harry Goldschmidt). Sie wurde kurz nach den berühmten Briefen an die "Unsterbliche Geliebte" geschrieben, entsteht aus einem zarten Ruf und endet mit Variationen, der elegantesten Verknüpfung von subtiler Kunst und Hörvergnügen. Die knappe, klare Form entsprach dem Geschmacksideal jener Josephine von Brunsvik, die manche für die "Unsterbliche Geliebte halten, und in deren Hauskonzerten alle anderen Violinsonaten erklangen, auch die drängende in a-Moll und die lyrische in F-Dur, die wie ein komplementäres Paar zusammengehören.