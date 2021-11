Einstand I

Datum: Samstag, 7. Mai 2022 Beginn: 15:00 Uhr

Einlass: 14:30 Uhr Ort: Kammermusiksaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Joseph Haydn 1732 – 1809

Divertimento für Horn, Violine und Violoncello Es-Dur



Claude Debussy 1862 – 1918

"Six épigraphes antiques" für Klavier zu 4 Händen L 131



Frédéric Duvernoy 1765 – 1838

Horntrio Nr. 2 F-Dur



Nadia Boulanger 1887 – 1979

Drei Stücke für Violoncello und Klavier



Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Sonate für Klavier zu 4 Händen G-Dur KV 357



Erwin Schulhoff 1894 – 1942

Duo für Violine und Violoncello



Charles Koechlin 1867 – 1950

"Quatre petites pieces" für Horn, Violine und Klavier op. 32



Georg Friedrich Händel 1685 – 1759 / Johann Halvorsen 1864 – 1935

Passacaglia für Violine und Violoncello g-Moll Mitwirkende: Alexandra Tirsu Violine

Friedrich Thiele Violoncello

Yun Zeng Horn

Melnikova-Morozova Duo Klavier

Der Einstand der ARD-Preisträger bei den Schwetzinger SWR Festspielen verdient in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit. Von den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie war die junge Generation am härtesten betroffen, Künstler, die am oder kurz vor dem Beginn ihrer Karriere standen. Sie konnten nicht auftreten, Konzerte, auf die sie hingearbeitet hatten, fielen aus, sie konnten sich nicht in Wettbewerben bewähren und dadurch ihre Berufsaussichten verbessern. Auch der ARD-Wettbewerb, der in den 70 Jahren seiner Existenz für viele das Startsignal in eine internationale Erfolgslaufbahn bedeutete, musste 2020 abgesagt werden. 2021 wurde er nachgeholt, u. a. in den Fächern Klavierduo, Horn und Violine; 2019 war er u. a. im Fach Violoncello ausgetragen worden. Preisträger beider Wettbewerbe präsentieren sich in Schwetzingen mit Werken, denen man im Konzertleben selten begegnet, darunter Preziosen wie Claude Debussys und Charles Koechlins arkadisch-melancholische Erinnerungsstücke, das Trio des Hornisten-Komponisten Frédéric Duvernoy und Stücke von Nadia Boulanger, die man als Pädagogin, aber kaum als Komponistin kennt.