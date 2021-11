per Mail teilen

Datum: Samstag, 30. April 2022 Beginn: 21:30 Uhr

Einlass: 21:00 Uhr Ort: Orangerie

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Informationen Programm: Eine musikalisch-poetische Reise von den Epen des Mandingo-Königreiches bis zur Musik des persischen Hofes. Mitwirkende: CONSTANTINOPLE

Ablaye Cissoko Kora, Gesang

Kiya Tabassian Setar, Gesang

Leonardo Teruggi Double-Bass

Patrick Graham Perkussion

Die Welt als ein Garten, Arkadien als wanderndes musikalisches Gedächtnis – Kiya Tabassian, der iranisch-kanadische Gründer des Ensemble Constantinople, bezeichnet sich und seine Mitmusiker als Barden, die Vögeln gleich ihre Botschaft in die Welt tragen. Für das Programm Jardins migrateurs (Wandernde Gärten) – hat sich Tabassian mit einem Gleichgesinnten, dem senegalesischen Koraspieler Ablaye Cissoko, zusammengetan. Cissokos Familie hatte jahrhundertelang das Amt des königlichen Sprechers und Koraspielers inne, Ablaye selbst gilt als Meister und Virtuose des Harfeninstruments mit dem markanten Kalebassenkorpus und bezaubert ein weltweites Publikum mit seiner wunderbaren, sanften Singstimme. In Jardins migrateurs verbindet sich der Klang seiner Kora aufs Glücklichste mit dem schlanken Timbre von Tabassians persischer Langhalslaute, der Setar. Auf ihrem Weg von Viola da gamba und Perkussion begleitet, treten die beiden Musiker in einen intensiven Dialog, ihre Lieder tragen uns von Persien nach Westafrika; wir wandern durch Kulturen und Jahrhunderte, ohne je ankommen zu müssen.