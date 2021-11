Avi Avital & Giovanni Sollima

Datum: Freitag, 6. Mai 2022 Beginn: 21:30 Uhr

Einlass: 21:00 Uhr Ort: Orangerie

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Informationen Programm: »Roots« – Werke von Girolamo Frescobaldi, Domenicio Scarlatti, Giovanni Sollima, traditionelle Musik aus dem Mittelmeerraum und Improvisationen Mitwirkende: Avi Avital Mandoline

Giovanni Sollima Violoncello

Das Reisen, Erkunden fremder Welten und die Rückkehr zu seinen Wurzeln seien immer schon Teil von ihm gewesen und hätten seine Musik in vielfacher Weise geprägt, sagt Giovanni Sollima, der aus Sizilien stammende Cellist und Komponist. Avi Avital, dem israelischen Mandolinen-Virtuosen – als erster Mandolinenspieler überhaupt für einen Grammy nominiert – begegnete er bei einem Festival in Apulien, und die gemeinsame musikalische Reise begann. In ihrem Programm verweben sie traditionelle Musik aus dem Mittelmeerraum mit italienischer Kunstmusik, Kompositionen von Sollima und Improvisationen zu einer atemberaubend virtuosen Suite. Eine kontrastreiche Mischung von sakraler und profaner Musik, von Klezmer bis zu Tänzen Nordafrikas, von sizilianischen und sephardischen Melodien bis hin zu Frescobaldi und Scarlatti. Hinter all dem die Frage: Was treibt uns? Wie finden wir zu uns selbst in der Diaspora? Welche Bereicherung bringt die Begegnung mit anderen Kulturen und warum kehren wir immer wieder zurück zu unseren Wurzeln?