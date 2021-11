Datum: Sonntag, 8. Mai 2022 Beginn: 11:00 Uhr

Einlass: 10:30 Uhr Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Informationen Programm: Antonín Dvořák 1841 – 1904

"Die Zypressen". Zwölf kurze Sätze für Streichquartett B 152



Joseph Haydn 1732 – 1809

Streichquartett d-Moll op. 76 Nr. 2 Hob III:76 "Quinten-Quartett"



Edvard Grieg 1843 – 1907

Streichquartett Nr. 1 g-Moll op. 27 Mitwirkende: ARIS QUARTETT

Anna Katharina Wildermuth Violine

Noémi Zipperling Violine

Caspar Vinzens Viola

Lukas Sieber Violoncello

Bereits als jugendliche Studenten trafen sich Anna Katharina Wildermuth, Noémi Zipperling, Caspar Vinzens und Lukas Sieber zu gemeinsamem Quartettspiel. Seitdem musizieren sie in ungebrochener Kontinuität zusammen. Kein Jahr verging seit 2012, in dem das junge Quartett nicht eine oder mehrere Auszeichnungen gewann. Fünf Preise sammelten sie 2016 beim ARD-Musikwettbewerb ein, dazu den hochdotierten Kammermusikpreis der Jürgen Ponto-Stiftung. Als ARD-Preisträger stellte sich das Aris Quartett 2017 in Schwetzingen vor. Nun wartet es mit kostbaren Raritäten auf. Aus einem Zyklus von Liebesliedern, die er in jungen Jahren komponiert hatte, formte Antonín Dvorák zwei Jahrzehnte später eine lyrische Suite ohne Worte für Streichquartett; die Stücke gewannen dadurch an Intensität. H. C. Robbins Landon rechnet das d-Moll-Quartett des 64-jährigen Haydn zu dessen ernstesten und geistvollsten Kompositionen. Ein einfaches Intervall, die Quinte, hält darin unterschiedliche Stilelemente zusammen. Den inneren Zusammenhalt in Griegs Quartett schafft die Erinnerung an ein tragisch-dramatisches Liebeslied, das er kurz zuvor in kritischer Zeit geschrieben hatte.