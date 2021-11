Datum: Mittwoch, 25. Mai 2022 Beginn: 21:30 Uhr

Ort: Jagdsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Informationen Programm:

Jean-Baptiste Lully 1632 – 1687

Pastorale Héroïque »Acis et Galatée« LWV 73 (Auswahl)



"La Naissance de Vénus" LWV 27 (Auswahl)



François Couperin 1668 – 1733

Les Bergeries

Les Regrets

La Lutine



Marin Marais 1656 – 1728

Prelude en arpègement

La rêveuse

L’arabesque

Marche Persane

La fête Champêtre

Le Tourbillon



Antoine Forqueray 1672 – 1745

La Jupiter



Jean-Philippe Rameau 1683 – 1764

Les Sauvages Mitwirkende: ACCADEMIA DEL PIACERE

Fahmi Alqhai Viola da gamba, Musikalische Leitung

Rami Alqhai Viola da gamba

Miguel Rincón Theorbe

Javier Núñez Cembalo

Echos aus Arkadien kamen im Frankreich des 17. und 18. Jahrhunderts besonders gut und deutlich an. Zwei der wichtigen Gemälde jener verklärten, von Hirten und unsichtbaren Göttern belebten Landschaft malte Nicolas Poussin kurz vor und kurz nach Machtantritt von Ludwig XIV., dem "Sonnenkönig". Dessen Hofhaltung, sein tatkräftiges Engagement für die Künste kann man auch als Versuch verstehen, sich ein modernes Arkadien als Ambiente zu schaffen und damit den Blick auf die Welt über deren gegenwärtigen Zustand zu erheben. Damit ist sein machtpolitischer Absolutismus nicht beschönigt, doch die Kunst seiner Ära wird so besser verständlich. Das spanische Ensemble Accademia del Piacere, das in seinem Namen die forschende Betrachtung mit erlebtem Vergnügen verbindet, ist mit der Musik jener Zeit bestens vertraut. Ihre entsprechende CD wurde 2011 für den Classic Music Award nominiert. Sie geben einen Einblick in jene Epoche und ihre Nachklänge – von Lullys Pastorale über die Liebe des Schäfers Acis und der Nymphe Galatea, über die Charakterstücke von Couperin und Marais bis zu Rameaus musikalisch-imaginärer Weltreise, die in ihrem letzten Teil in einem vorgestellten Amerika Station macht.