Beethovens Planeten

Ermöglicht durch die Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank

Lageplan Vorverkauf

LATERNA MUSICA

Céline Bräunig Tanz (Therese, Sternenpuck)

Katharina Deserno Violoncello (Giulietta, Dulcinea)

Ib Hausmann Klarinette (Straßenmusikant, Subito)

Christoph Ullrich Klavier (Ludwig van Beethoven)

Beethoven wird beim gemeinsamen Musizieren mit seiner Schülerin Giulietta immer wieder gestört: Sei es die Haushälterin, sei es ein Klarinette spielender Straßenmusikant, der auch noch die Frechheit besitzt, beim Meister einzudringen, die Stunde zu stören und ihm seine Melodien vorzududeln! Er will sie ihm sogar verkaufen! Schließlich kommt auch noch der Paketbote mit einem Paket! Beethoven wird so wütend, dass ihn schließlich alle allein zurücklassen. Er packt das Paket aus: Ein Teleskop kommt zum Vorschein. Beethoven ist begeistert. Endlich! Beim Blick in den Himmel erträumt er sich die »Musik der Sterne«, rein und überirdisch. Beim Spiel dieser Klänge auf dem Klavier erscheint eine sonderbare Gestalt, der "Sternenpuck", und nimmt ihn mit auf die Reise ins All zu den Planeten der Fantasie … Ein Programm für die ganze Familie, die Kinder werden aktiv einbezogen und können bei einigen Stücken mitwirken.

Empfohlen ab sechs Jahren | Spieldauer: 60 Minuten

Workshop

