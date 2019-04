William Youn zählt mittlerweile zu den führenden Mozart- und Chopin- Experten. Er legt Strukturen frei, hat einen ausgesprochenen Sinn für feine Nuancen, ist ein exzellenter Techniker und Klangmaler auf dem Piano. Absolute Klarheit und Sinn für Zwischentöne kennzeichnen sein uneitles Spiel. Als einen "echten Poeten" mit "bravouröser Anschlagstechnik" lobt die Presse den preisgekrönten Pianisten. Seine Ausbildung begann der Kosmopolit Youn in Korea. In frühester Jugend zog er nach Amerika, wechselte später erneut den Kontinent und ging an die Musikhochschule Hannover sowie als Stipendiat an die Piano Academy Lake Como, wo er mit Künstlerpersönlichkeiten wie Karl-Heinz Kämmerling, Dmitri Bashkirov, Andreas Staier, William Grant Naboré oder Menahem Pressler regelmäßig arbeitete. Seit vielen Jahren lebt der Pianist in seiner Wahlheimat München und konzertiert international von Berlin über Seoul bis New York. mehr...