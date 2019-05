Im Livestream ab 18 Uhr

Schwetzinger Orchesterakademie Werke von Mozart und Prokofjew. Gil Shaham (Violine), SWR Symphonieorchester, Dirigent: Nicholas McGegan.



Kein Stück soll sein wie das andere, jedes soll auf seine Weise Neues ins große Buch der Künste eintragen. Nach diesem Credo der klassischen Ära verfuhr der 19-jährige Wolfgang Amadeus Mozart, als er seine Violinkonzerte schrieb, um sie selbst darzubieten. Zwei in der gleichen Tonart D-Dur stehen sich in diesem Konzert gegenüber, und jedes Mal werden deren Charakter, werden Virtuosität und Formgestaltung anders beleuchtet. Im ersten der beiden (KV 211) scheint sich der junge Komponist zunächst noch der Concertoform vergewissern zu wollen, wie sie von Vivaldi her überliefert wurde. Im anderen verfuhr er bereits frei mit ihr. Im Finale von KV 211 suggerierte er in den Abschnitten zwischen den Ritornellen den Gestus der freien Fantasie. Für das Schlussstück des anderen arbeitete er drei Zeitmaße und Charaktere ineinander wie eine Folge von (Tanz-) Szenen.

Zurück zum Überblick