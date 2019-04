Live-Videostream auf SWRClassic.de ab 18 Uhr

Datum: Sonntag, 28. April 2019 Beginn: 18:00 Uhr

Einführung: 17 Uhr, Kammermusiksaal Ort: Rokokotheater

Schloss

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Informationen Programm: Musiktheater in 13 Szenen und ein Epilog nach Texten von Yoko Tawada (Biskoop der Nacht), Cécile Wajsbrot (W wie ihr Name / Avec un double V) und Fabio Morábito (Los Vetriccioli und Por qué traducimos) Mitwirkende: Elena Mendoza (Komposition, Text & szenische Mitarbeit)

Matthias Rebstock (Regie, Text & musikalische Mitarbeit)

Walter Nußbaum, Musikalische Leitung

Bettina Meyer, Bühne

Sabine Hilscher, Kostüme

Ulrich Schneider, Licht



Schola Heidelberg



Tobias Dutschke, Martin Homann & Almut Lustig, Schlagzeug



Ayano Durniok, Schauspielerin

David Luque, Schauspieler



SWR Experimentalstudio

Joachim Haas & Constantin Popp, Klangregie

Der Fall Babel – Musiktheater von Elena Mendoza Musiktheater in 13 Szenen und einem Epilog von Elena Mendoza nach Texten von Yoko Tawada, Cécile Wajsbrot und Fabio Morábito. Text und Regie: Matthias Rebstock. Liveübertragung aus dem Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses, 28.4.2019, ab 18 Uhr.

Probenbesuch

Dauer 04:05 min Preview: Der Fall Babel Ein Musiktheater, bei dem sich alles um die Sprache dreht – sogar die Bühne! "Der Fall Babel" von Elena Mendoza und Matthias Rebstock wird am 28.4. bei den Schwetzinger SWR Festspielen uraufgeführt. Cordelia Marsch hat die Proben besucht.

Ganze neun Verse umfasst die alttestamentarische Geschichte vom Bau der Stadt Babel und ihrem bis in den Himmel reichenden Turm, aber die Quintessenz der Erzählung ist ungeheuerlich. Gott straft die Menschen mit Vielsprachigkeit. Ohne einander zu verstehen, können sie den Bau nicht vollenden und zerstreuen sich über die Erde. Als gottgegeben wird erklärt, dass ein vielstimmiges Miteinander nicht möglich sei. Die Vielsprachigkeit müsse überwunden werden, um einen vorhistorischen paradiesischen Zustand wiedererlangen zu können.

Bitte geben Sie die Überschrift für die Muttergalerie bzw. die Kapitelüberschrift an Die spanische Komponistin und Musikerin Elena Mendoza. Noel Tovia Matoff - Bild in Detailansicht öffnen Der Regisseur Matthias Rebstock leitet seit 2011 das Institut für Musik und Musikwissenschaft an der Universität Hildesheim. Javier del Real - Bild in Detailansicht öffnen Arbeiten seit über zehn Jahren zusammen: Elena Mendoza und Matthias Rebstock. Javier del Real - Bild in Detailansicht öffnen

Elena Mendoza und Matthias Rebstock beziehen sich auf diesen Mythos, allerdings in einer modernen Form, die den Mythos spiegelt, ihn umkehrt: Fabio Morábito hat diese Vision in seinem Essay "Por qué traducimos" entworfen: Er beschreibt das Bild einer in ferner Zukunft existierenden einsprachigen, kulturell völlig verarmten menschlichen Gesellschaft, die zurückblickt auf unsere Gegenwart, die zwar voller Widersprüche, aber auch gerade deshalb voll Reichtum ist. Dieser Text liefert gleichsam die Grundidee, wird aber nicht direkt vertont, sondern drei Erzählstränge werden verwoben, die aus dem babylonischen Sprachgewirr hervortreten. In Gestalt einer negativen Utopie artikulieren die Autoren ihr Plädoyer für existentielle Notwendigkeit kultureller Vielfalt.



SWR2 Kulturkarte



Auftragswerk der Schwetzinger SWR Festspiele

Kulturstiftung des Bundes -

Zurück zum Überblick