Klassik ist nur was für Nerds? Nicht, wenn man es richtig anpackt! Was die Schwetzinger Festspiele alles an spannenden Angeboten für Jung und Alt bereithalten, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Zitierte Musikstücke

Ludwig van Beethoven: Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello C-Dur, op. 59 Nr. 3 mit dem Aris Quartett, Live-Aufnahme der Schwetzinger SWR Festspiele 2017

Robert Schumann: Nr. 1 Widmung: "Du meine Seele, du mein Herz“ mit Hanna-Elisabeth Müller, Live-Aufnahme der Schwetzinger SWR Festspiele 2013