Fritz Wunderlich, Jessye Norman, Swjatoslaw Richter – in Schwetzingen hat es an großen Namen nie gefehlt. Viel wichtiger aber sind ein eigenständiges künstlerisches Profil und die Bereitschaft, sich inhaltlich in das Programm der Festspiele einzubringen. Wir nennen ein paar Beispiele.

Zitierte Musikstücke

Felix Mendelssohn Bartholdy: Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello Nr. 4 e-Moll op. 44 Nr. 2 mit dem Artemis Quartett, Live-Aufnahme der Schwetzinger SWR Festspiele 2013

Johannes Brahms, Markus Kraler, Gustav Mahler, Andreas Schett und Franz Schubert: "Doch bin ich nirgend, ach! zu Haus", Puppenspiel für Rezitation, Singstimmen und Instrumentalensemble mit der Franui Musicbanda und Nikolaus Habjan, Live-Aufnahme der Schwetzinger SWR Festspiele 2018

Robert Schumann: "Carnaval, scènes mignonnes sur 4 notes" für Klavier op. 9 mit Claudio Arrau, Live-Aufnahme der Schwetzinger Festspiele 1963

Joseph Haydn: "Gefesselt steht der breite See ... Hier steht der Wandrer nun", Rezitativ und Arie mit dem Sinfonieorchester des Süddeutschen Rundfunks und Fritz Wunderlich, Live-Aufnahme in Schwetzingen 1959