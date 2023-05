per Mail teilen

Leonkoro Quartett (4.Mai) und Quatuor Diotima (5. Mai) springen krankheitsbedingt für die ersten beiden Konzerte des Tetzlaff Quartetts ein.

Das Tetzlaff Quartett, in diesem Jahr Residenzkünstler der Schwetzinger SWR Festspiele, muss wegen einer Corona-Erkrankung im Ensemble seine ersten beiden Konzerte am Donnerstag, 4. Mai, und Freitag, 5. Mai, absagen. Für diese beiden Konzerte konnte hochkarätiger Ersatz gefunden werden. Das dritte Konzert mit dem Tetzlaff Quartett am Sonntag, 6. Mai, soll wie geplant stattfinden.

Für das Konzert am Donnerstag, 4. Mai, 19:30 Uhr im Mozartsaal konnte das Leonkoro Quartett gewonnen werden. Dieses Ensemble ist eines der aufregendsten jungen Streichquartette unserer Zeit und gibt sein Debüt bei den Schwetzinger SWR Festspielen. Das geänderte Konzertprogramm besteht aus dem Langsamen Satz von Anton Webern, Joseph Haydns Streichquartett in C-Dur, op. 33 Nr. 3 und Ludwig van Beethovens Streichquartett op. 130 mit Großer Fuge.

Am Freitag, 5. Mai, 19:30 Uhr im Mozartsaal übernimmt das dem Schwetzinger Publikum wohlbekannte Quatuor Diotima den Part des Tetzlaff Quartetts. Die Solistin Sarah Maria Sun (Sopran) sowie das Programm bleiben unverändert.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Donnerstag, 4. Mai, 19:30 Uhr, Mozartsaal

Kammermusik

Leonkoro Quartett

Anton Webern Langsamer Satz

Joseph Haydn Streichquartett C-Dur, op. 33 Nr. 3

Ludwig van Beethoven Streichquartett op. 130 mit Großer Fuge

Freitag, 5. Mai, 19:30 Uhr, Mozartsaal (Einführung 18:30 Uhr Jagdsaal)

Kammermusik

Quatuor Diotima & Sarah Maria Sun (Sopran)

Franz Schubert »Der Tod und das Mädchen« op. 7 Nr. 3 D 531, Bearbeitung für Singstimme und Streichquartett

Franz Schubert Streichquartett Nr. 14 d-Moll D 810 »Der Tod und das Mädchen«

Arnold Schönberg Streichquartett Nr. 2 fis-Moll mit Sopran op. 10

Sonntag, 6. Mai, 11 Uhr, Mozartsaal

Streichquartett Matinée

Tetzlaff Quartett

Arnold Schönberg Streichquartett Nr. 1 d-Moll op. 7

Anton Webern Fünf Sätze für Streichquartett op. 5

Johannes Brahms Streichquartett Nr. 2 a-Moll op. 51