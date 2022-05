Livestream: Belcea Quartet & Quatuor Ébène

Aus dem Mozartsaal des Schwetzinger Schlosses. Hier im Livestream am 5. Mai 2022 ab 19.30 Uhr. Eine SWR-Produktion in Zusammenarbeit mit ARTE Concert.

Programm

Felix Mendelssohn Bartholdy

Oktett Es-Dur op. 20

George Enescu

Oktett C-Dur op. 7

Mitwirkende

Belcea Quartet

Corina Belcea, Violine

Axel Schacher, Violine

Krzysztof Chorzelski, Viola

Antoine Lederlin, Violoncello



Quatuor Ébène

Pierre Colombet, Violine

Gabriel Le Magadure, Violine

Marie Chilemme, Viola

Raphaël Merlin, Violoncello

Als junge Leute taten sie sich zusammen: die Musiker des Belcea Quartet 1994 an der Royal Academy of Music in London, die Kollegen vom Quatuor Ébène fünf Jahre später am Conservatoire Boulogne-Billancourt in Paris. Beide Ensembles pflegen ein Repertoire von der Klassik bis heute – mit besonderem Augenmerk für Neues. Beide ließen jüngst durch Gesamteinspielungen der Beethoven-Quartette selbst routinierte Kritiker aufhorchen. Gemeinsam gestalten sie ein Programm, das sein Publikum in arkadische Stimmung versetzt: die Oktette von Felix Mendelssohn Bartholdy und George Enescu, Geniestreiche junger Komponisten. Das Werk des 16-jährigen Mendelssohn ist kammermusikalisch durchgeformt und soll doch wirken, als spiele ein ganzes Orchester: visionäre Musik, die Ouvertüre zu Shakespeares Sommernachtstraum ist nicht fern. Die hohe Kunst der Metamorphosen, der Motiv- und Themenverflechtungen vereinte der 19-jährige Enescu mit leidenschaftlicher Expressivität, beides kulminiert in einem bacchantischen Finale.

