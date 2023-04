Ort – Zeit ­– Klang

Ein Projekt von Studierenden der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Künstlerische Leitung: Sidney Corbett

Kompositionen von:

Alberto Fernández Díaz Schwarzes Gras

Alfredo de Vecchis The Equal Duality of Sins

Daria Pavlotskayam Schwetzinger Voliere

Emanuele Savagnone LWE I

Jakob Schneider Sinnlos verheizt

Kyungjin Li [əsu:reɪ]

Mariachiara di Cosimo Open-World-Spiel

Im vergangenen Jahr waren sie Teil eines akustischen Ausstellungsprojektes zur Geschichte der Schwetzinger Festspiele – die markanten orangefarbenen Klangschirme, an denen nahezu jeder Parkbesucher vorbeikam. In diesem Jahr werden sie – auch im Sinne der Nachhaltigkeit – anders genutzt. Acht Studierende der Kompositionsklasse von Prof. Sidney Corbett an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst nahmen die Einladung an, speziell für diesen Ort und die Ausspielung über die Klangschirme neue Kompositionen zu erarbeiten. Zu hören sind diese Werke nur hier und nur während der Festspielzeit bis Ende Mai.