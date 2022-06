Christoph Prégardien & Michael Gees

per Mail teilen

Datum: Samstag, 28. April 2018 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Vorverkaufsbeginn: 13.12.2017, 7:00 Uhr Programm: Werke von Bach, Mozart, Schubert, Schumann, Tschaikowsky, Wolf u. a.



Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Komm, süßer Tod BWV 478



Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Abendempfindung an Laura KV 523



Carl Maria von Weber (1786-1826)

aus "Der Freischütz": Rezitativ und Arie des Max "Durch die Wälder, durch die Auen"



Carl Loewe (1796-1869)

Edward Op. 1 Nr. 1

Erlkönig Op. 1 Nr. 3



Franz Schubert (1797-1828)

Schwanengesang D744 Op. 23 Nr. 3

Kriegers Ahnung D 957 Nr. 2

Auflösung D 807

Der Jüngling und der Tod D 545

Der Tod und das Mädchen D 531



Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Neue Liebe Op. 19 Nr. 4



Robert Schumann (1810-1856)

Stirb, Lieb' und Freud'! Op. 35 Nr. 2



Johannes Brahms (1833-1897)

Feldeinsamkeit Op. 86 Nr. 2

Wie rafft ich mich auf in der Nacht Op. 32 Nr. 1



Pjotr Iljitsch Tschaikowsky (1840-1893)

Aus "Eugen Onegin": Arie des Lenski "Wohin, wohin seid ihr, o goldne Tage"



Gustav Mahler (1860-1911)

Urlicht

Revelge



Hugo Wolf (1860-1903)

Denk' es, o Seele!

Mörike Lieder Nr. 39

Anakreons Grab (Goethe–Lieder Nr. 29)

Das Ständchen (Eichendorff Lieder Nr. 4)

Dereinst, Gedanke mein (Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder Nr. 32) Mitwirkende: Christoph Prégardien, Tenor

Michael Gees, Klavier

Zwischen Leben und Tod

Das ist der Übergang schlechthin, das mythisch-existenzielle Urbild: der Schritt, der Gang, die Fahrt, der Flug aus dem Leben hin zu dem, was danach kommt, sei es das Nichts, die schiere Fülle oder das schlechthin Andere. Abschied, letzte Worte, Vermächtnis, Sehnsucht, Hoffnung, Schauder, Rückblick und verrückte Fantasie – von all dem singen die Lieder von Johann Sebastian Bach bis Hugo Wolf und Gustav Mahler in diesem Programm. Ihre Texte sagen darin viel, noch mehr aber sagt die Musik, das unmittelbar Menschliche der Stimme und der gleichsam nach innen geklappte Farbreichtum des Klavierparts.



