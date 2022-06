Datum: Montag, 30. April 2018 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung: 18.30 Uhr, Jagdsaal Ort: Mozartsaal

Schloss

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Transkriptionen von Franz Liszt (1811-1886)

Sechs Polnische Lieder von Frédéric Chopin (op. 74) S 480

Frühlingsnacht op. 38, Nr. 12, S 568 und Liebeslied (Widmung), op. 25, No. 1, S 566 von Robert Schumann

aus Richard Wagners "Parsifal": Feierlicher Marsch zum heiligen Gral S 450

aus Richard Wagners "Tristan und Isolde": Isoldens Liebestod S 447

12 Etudes d'exécution transcendante S 139 Mitwirkende: Bertrand Chamayou, Klavier



Nicht nur im religiösen Glauben, auch in der Musik gibt es die Transsubstantiation, die Verwandlung einer Existenzform in eine andere. Franz Liszt war darin ein Meister. Lieder, Opernarien und -szenen wandelten sich unter seinen Händen zu virtuosen Klavierwerken. Man nannte sie Paraphrasen. In Wirklichkeit bedeuteten sie Übersetzung und Reflexion in einem: Übersetzung aus einem Genre in ein anderes, Nachdenken über die Möglichkeiten, die in den Originalen gleichsam verschlossen liegen. Historischer Vorläufer war das Fantasieren über gegebene Themen, mit dem Virtuosen gern brillierten. Liszt machte es zur Kunstform. Ihre Grenzen zu den Originalkompositionen sind fließend; astronomisch schwere Stücke wie die "Études transcendantes" sind ohne die Transkriptionen und ihre vulkanische Artistik kaum denkbar.