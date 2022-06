SWR Vokalensemble: Tenebrae

Datum: Dienstag, 1. Mai 2018 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: St. Maria

Hans Thoma Straße 1

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Vorverkaufsbeginn: 13.12.2017, 7:00 Uhr Programm: Chorwerke von Carlo Gesualdo di Venosa und Wolfgang Rihm. SWR Vokalensemble, Dirigent: Marcus Creed. Live-Video-Mitschnitt aus St. Maria in Schwetzingen, 3. Mai 2018.



Carlo Gesualdo di Venosa (1566-1613)

Responsorien zur Karwoche (Auswahl)

Wolfgang Rihm (*1952)

Sieben Motetten nach Passionstexten Mitwirkende: SWR Vokalensemble

Marcus Creed, Leitung

Kapitel auswählen Gesualdo: Responsorium "Tristis est anima mea" (00:01:06 min) Rihm: Motetus I "Tristis est anima mea" (00:06:26 min) Gesualdo: Responsorium "Ecce vidimus eum" (00:09:23 min) Rihm: Motetus II "Ecce vidimus eum" (00:16:03 min) Gesualdo: Responsorium "Velum templi scissum est" (00:20:29 min) Rihm: Motetus III "Velum templi scissum est" (00:24:25 min) Gesualdo: Responsorium "Tenebrae factae sunt" (00:27:33 min) Rihm: Motetus IV "Tenebrae factae sunt" (00:33:06 min) Gesualdo: Responsorium "Caligaverunt oculi mei" (00:38:30 min) Rihm: Motetus V "Caligaverunt oculi mei" (00:45:55 min) Gesualdo: Responsorium "Recessit pastor noster" (00:50:35 min) Rihm: Motetus V "Recessit pastor noster" (00:54:08 min) Gesualdo: Responsorium "Aestimatus sum" (00:56:55 min) Rihm: Motetus VII "Aestimatus sum" (01:00:56 h) Gesualdo: Responsorium "O vos omnes" (01:06:05 h)

Programm

Carlo Gesualdo di Venosa (1566-1613)

Responsorien zur Karwoche (Auswahl)

Wolfgang Rihm (*1952)

Sieben Motetten nach Passionstexten

Interpreten

SWR Vokalensemble

Marcus Creed, Leitung

Tenebrae

Die größte Finsternis legte sich über die Erde, als Jesus starb und das "Licht der Welt" erlosch: So sagt es der Evangelist Matthäus; das Karfreitagsresponsorium Tenebrae führt den Gedanken näher aus. Dem christlichen Passionsglauben erscheint das vorösterliche Dunkel als Passage zum Licht eines neuen Lebens. Gesualdo gab sich den Düsternissen dieses spirituellen Übergangs mit all seiner Kunst und dem Hochdruck seiner Expressivität hin. Vier Jahrhunderte später antwortete Wolfgang Rihm mit seinen Passionsmotetten, die sich hörbar auf Gesualdo beziehen. Das SWR Vokalensemble bringt die Kompositionen in eine Konstellation, in der sie sich gegenseitig befragen und intensivieren.