Schwetzinger Hofmusik-Akademie

Datum: Samstag, 5. Mai 2018

Ort: Mozartsaal

Schloss

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

76492 Baden-Baden

07221-300 100

Programm: Werke aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts



Georg Joseph Vogler (1749-1814)

Ouverture zu dem Trauerspiel "Hamlet" c-Moll



Niccolò Jommelli (1714-1774)

Son Regina, e sono amante und Ah! che dissi, infelice!, aus "Didone abbandonata"



Johann Evangelist Brandl (1760-1837)

Sinfonie à grand orchestre op. 12 Es-Dur



Anton Fils (1733-1760)

Sinphonia Toni Dis (Es-Dur)



Joseph Aloys Schmittbaur (1718-1809)

Sinfonia "bey Gelegenheit der Höchsten Vermählung" C-Dur Mitwirkende: Camerata Villa Musica

Mayan Goldenfeld, Sopran

Werner Ehrhardt, Leitung

Eine spannende und aufregende Zeit war die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, eine Zeit des Übergangs zwischen den musikhistorischen Epochen. In dieser Periode entstanden neben dem modernen Orchester auch neue Gattungen, etwa die Konzertsinfonie. Zudem erfuhr die Oper tiefgreifende Reformen. Im Spannungsfeld zwischen Tradition und Neuerungen agierten auch die Komponisten an den südwestdeutschen Residenzen. Am kurpfälzischen Hof in Mannheim und Schwetzingen wurde bahnbrechend auf dem Gebiet der Orchestermusik gearbeitet, in Stuttgart lag mit dem Engagement des Starkomponisten Niccolò Jommelli der Fokus auf der Oper. In Karlsruhe tat Kapellmeister Joseph Aloys Schmittbaur über Jahrzehnte Dienst und blieb noch im weit fortgeschrittenen Alter offen für Neuerungen. An mehreren Residenzen des Südwestens war der tüchtige Komponist Johann Evangelist Brandl tätig. Die Wirkung des extravaganten Mannheimer Vizekapellmeisters Georg Joseph Vogler reichte weit über den Südwesten hinaus und erstreckte sich auf ganz Europa.



In Zusammenarbeit mit der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Forschungsstelle Südwestdeutsche Hofmusik und der Landesstiftung Villa Musica Rheinland-Pfalz.