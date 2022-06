Datum: Donnerstag, 10. Mai 2018 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Vorverkaufsbeginn: 13.12.2017, 7:00 Uhr Programm: Werke von Mozart, Mendelssohn und Janáček



Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Streichquartett B-Dur KV 589 "Preußisches-Quartett Nr. 2"



Leoš Janáček (1854-1928)

Streichquartett Nr. 1 nach Tolstois "Kreutzer-Sonate"



Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Streichquartett f-Moll op. 80 Mitwirkende: Belcea Quartet

Corina Belcea, Violine

Axel Schacher, Violine

Krzysztof Chorzelski, Viola

Antoine Lederlin, Violoncello

Äußere Anlässe und Inspirationen gehen in musikalische Charaktere über. In seinen Preußischen Quartetten huldigte Mozart dem Widmungsträger Friedrich Wilhelm II., indem er dessen Instrument, dem Cello, eine ungewöhnlich prominente Rolle zuwies. Die Hommage wurde zum satztechnischen Wahrzeichen: Das Cello tritt als Bassinstrument, aber auch in hoher Lage als führende Oberstimme auf. Die Doppelrolle macht aus dem Quartett ein virtuelles Quintett. Leoš Janáček fängt in seinem ersten Streichquartett die innere Dramatik von Leo Tolstois Novelle "Kreutzer-Sonate" auf, der Geschichte einer tragischen, musikbefeuerten Liebe, und biegt sie um. Mendelssohns Opus 80 steht nicht nur in der Trauertonart f-Moll, es ist eine Trauermusik auf den Tod seiner Schwester Fanny, Nachruf und Memento mori.