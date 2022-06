Constantinople: Dalla Porta d'Oriente

Datum: Sonntag, 29. April 2018 Beginn: 21:30 Uhr

Ort: Mittelsaal

Orangerie

Schlosspark

68736 Schwetzingen

Canto tradizionale

Quest'amore quest'arsura



Barbara Strozzi (1619-1677)

Che si può fare



Ali Ufki (1610-1675) – Text Sultan Murat III

Uyan ey Gözlerim Gefletten Uyan



Claudio Monteverdi (1567-1643)

Aus Combattimento di Tancredi e Clorinda "Notte"



Nikriz Pishrow – Ali Ufki (1610-1675)

Fath–e Bâb



Giulio Caccini (1551-1618)

Dalla porta d'Oriente



Maqam Bouselik – Ali Ufki (1610-1675)

Mezmur/Psalm 2



Sultan Korkut (1467-1513)

Kürdi Pishrow



Athanasius Kircher (1602-1680)

Compendium Tarantulae Napolitanische Tarantella

Tarantella Alla Carpinese



Canto tradizionale

Fronni d'alia



Bartolomeo Tromboncino (ca. 1470-1535)

Non va l'acqua al mio gran foco



Maqam Nishabur & Nishabourak – Ali Ufki

Samai Frenci & Digar



Bartolomeo Tromboncino

Ostinato vo seguire



Pietro Paolo Borrono (1490-1563)

La Canella / Tocha Tocha La Canella



Napolitanische Tarantella

Como sencza la vita Mitwirkende: Constantinople

Stefano Rocco, Theorbe & Barockgitarre

Fabio Accurso, Laute

Didem Başar, Kanun

Elinore Frey, Viola da gamba

Miren Zeberio, Violine

Patrick Graham, Perkussion

Kiya Tabassian Setar, Stimme & Leitung

Marco Beasley, Tenor

Gesänge der italienischen Renaissance und des osmanischen Hofes finden sich in einem Manuskript des 17. Jahrhunderts, zusammengestellt von Albert Bobowski, einem polnischen Musiker und Orientalisten. Bobowski alias Ali Ufki, um 1610 in Polen geboren, wirkte in Konstantinopel am osmanischen Hof und im Umkreis von europäischen Diplomaten, Geistlichen und Reisenden als Dolmetscher, Übersetzer, Sprachlehrer, Vermittler und Berater. Er vereinigte vielfältige Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem islamisch-osmanischen und dem christlich-europäischen Kulturkreis und wurde damit schon zu seinen Lebzeiten ein geschätzter Mittler zwischen beiden Welten. In seiner Zusammenstellung europäischer und osmanischer, vokaler und instrumentaler, geistlicher und weltlicher, höfischer und urbaner Musiken wechselt Ali Ufki mit einer fantastischen Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit von einer Sprache und von einer Musik in die andere. Zusammen mit dem italienischen Tenor Marco Beasley macht Constantinople diese Sammlung mit ebensolcher Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit wieder zugänglich. Dabei gelingt den Musikern ein kongenialer Brückenschlag zwischen den Kulturen Europas und des Orients.