per Mail teilen

Datum: Sonntag, 13. Mai 2018 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Vorverkaufsbeginn: 13.12.2017, 7:00 Uhr Programm: Werke von Dvořák und Schostakowitsch



Antonín Dvořák (1841-1904)

Streichquartett Nr. 14 As-Dur op. 105



Dmitri Schostakowitsch (1906-1975)

Streichquartett Nr. 2 A-Dur op. 68 Mitwirkende: Pavel Haas Quartett

Veronika Jarůšková, Violine

Marek Zwiebel, Violine

Jiří Kabát, Viola

Peter Jarůšek, Violoncello

Pavel Haas Quartett Marco Borggreve -

Wenn sich im späten Schaffen eines Künstlers Werke des Übergangs finden lassen, dann bei Antonín Dvořák. Das As-Dur-Quartett war seine letzte Komposition ohne ausdrückliches Programm, und "doch scheint es in der rhetorischen Haltung und in der eigenwilligen Art seiner Motivik die Hinwendung zur Symphonischen Dichtung vorwegzunehmen" (Klaus Döge), die unmittelbar danach sein Oeuvre beherrschte. – Mit dem Streichquartett A-Dur op. 68, komponiert Ende 1944, endet die Reihe von Schostakowitschs "Kriegskompositionen" – mit einem Stück des Gedenkens. Das Rezitativ des zweiten Satzes beschwört vokale Formen der Klage, der dritte Satz die Tradition des Totentanzes. Die Wiederkehr der Ruhe nach Phasen heftiger Erregung gibt im Finale vorsichtigen Hoffnungstönen Raum – an der Schwelle zur Friedenszeit, die ihre eigene Plage hat.