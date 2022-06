Datum: Samstag, 5. Mai 2018 Beginn: 21:30 Uhr

Ort: Mittelsaal

Orangerie

Schlosspark

68736 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Vorverkaufsbeginn: 13.12.2017, 7:00 Uhr Programm: On the Spot



Werke von Sebastián Aguilera de Heredia, Robert de Visée, Michelangelo Rossi, Miles Davis, Albert van Veenendaal, Eric Vloeimans, Remy van Kesteren, Raaf Hekkema und Kinan Azmeh Mitwirkende: Calefax Reed Quintet

Oliver Boekhoorn, Oboe

Ivar Berix, Klarinette

Raaf Hekkema, Saxophon

Jelte Althuis, Bassklarinette

Alban Wesly, Fagott

Eric Vloeimans, Trompete

Das Konzertrepertoire des Calefax Reed Quintet stammt aus mehreren Jahrhunderten. Zahllose Werke wurden von den Musikern bearbeitet und für die spezifische Besetzung mit fünf Rohrblattinstrumenten arrangiert. Jeder Spieler ist sowohl ausübender Musiker als auch kreativer Bearbeiter von Musik. Alle sind bestens vertraut mit einer musikalischen Praxis, bei der die Notation noch nicht zwingend war und der Übergang zwischen dem, was vom Komponisten schriftlich fixiert war und dem, was in der Aufführung im musikalischen Dialog entstand, fließend war. Und so begibt sich das Calefax Reed Quintet immer wieder lustvoll auf das riskante Terrain einer spontan-freien Aufführung. Der fabelhafte Trompeter Eric Vloeimans – in keine musikalische Schublade einzuordnen – ist ihnen dabei ein kongenialer Partner. "Als wenn keine Grenzen zwischen der alten und neuen Musik bestünden, als ob es keine discografischen Einteilungen gäbe, in denen zwischen Jazz und Klassik unterschieden wird, als wenn ethnische Musikeinflüsse nun endlich, endlich dazugehören würden, so spielt das Bläserquintett mit Vloeimans ... ", heißt es in einer Rezension.