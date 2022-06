Gil Shaham & Nicholas McGegan: Mostly Mozart

per Mail teilen

Datum: Samstag, 12. Mai 2018 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Rokokotheater

Schloss

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Programm: Violinkonzerte und Sinfonien von Wolfgang Amadeus Mozart. Live-Videomitschnitt der Orchesterakademie bei den Schwetzinger SWR Festspielen vom 12. Mai 2018.



Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Sinfonie Nr. 4 D-Dur KV 19

Violinkonzert Nr. 5 A-Dur KV 219

Violinkonzert Nr. 1 B-Dur KV 207

Sinfonie Nr. 29 A-Dur KV 201 Mitwirkende: SWR Symphonieorchester

Gil Shaham, Violine

Nicholas Mc

Gegan, Dirigent

Kapitel auswählen Mozart: Sinfonie Nr. 4 | Allegro (00:03:15 min) Mozart: Sinfonie Nr. 4 | Andante (00:05:42 min) Mozart: Sinfonie Nr. 4 | Presto (00:08:47 min) Mozart: Violinkonzert Nr. 5 A-Dur | Allegro aperto (00:13:05 min) Mozart: Violinkonzert Nr. 5 A-Dur | Adagio (00:23:00 min) Mozart: Violinkonzert Nr. 5 A-Dur | Rondo. Tempo di menuetto (00:32:03 min) Mozart: Violinkonzert Nr. 1 B-Dur | Allegro moderato (00:44:28 min) Mozart: Violinkonzert Nr. 1 B-Dur | Adagio (00:51:36 min) Mozart: Violinkonzert Nr. 1 B-Dur |Presto (00:59:03 min) Mozart: Violinkonzert Nr. 3 G-Dur | Rondeau (01:06:36 h) Mozart: Sinfonie Nr. 29 A-Dur | Allegro moderato (01:15:44 h) Mozart: Sinfonie Nr. 29 A-Dur | Andante (01:21:19 h) Mozart: Sinfonie Nr. 29 A-Dur | Menuetto – Trio (01:26:48 h) Mozart: Sinfonie Nr. 29 A-Dur | Allegro con spirito (01:29:59 h)

Die vier Werke aus Mozarts Salzburger Zeit – er war noch keine 20, als er sie schrieb – dokumentieren nicht nur den Übergang vom Zeit- zum Personalstil, sondern auch einen allmählichen Wechsel der künstlerischen Schwerpunkte.

Die Symphonie, die klassische Hauptgattung der Instrumentalmusik, stand noch nicht im Vordergrund seines Interesses, doch zeichnet sich im A-Dur-Werk bereits die Bedeutung ab, die er dem Genre wenig später beimaß. Unter Mozarts Solokonzerten wirkten diejenigen für Violine gewiss als Pionierarbeiten – in der Individualisierung der Form und ihrer Öffnung zum Theater: Die Mittelsätze sind Arien ohne Worte, und die Finali nähern sich imaginären Szenen mit wechselnden musikalischen Schauplätzen an. So bereiten sie die Reihe der Klavierkonzerte aus der Wiener Zeit ästhetisch vor.