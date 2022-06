Beethovens Sinfonien und ihre Vorbilder IV

Datum: Donnerstag, 29. Oktober 2020 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Rokokotheater

Schloss

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 7.9.2020, 8:00 Uhr Programm: Ignaz Jacob Holzbauer (1711–1783)

Sinfonie Es-Dur op. 4 Nr. 3 "La tempesta del mare"

Justin Heinrich Knecht (1752–1817)

Sinfonie "Le portrait musical de la nature, ou Grande simphonie"

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 "Pastorale" Mitwirkende: Akademie für Alte Musik Berlin

Bernhard Forck, Konzertmeister

Die Akademie für Alte Musik Berlin Uwe Arens

Ein guter Schluss, ein schöner Ausblick. Hier wird die Differenz Beethovens zu seinen Vorbildern besonders deutlich. Die Titel, mit denen der Biberacher Johann Heinrich Knecht die fünf Sätze seines sinfonischen Naturporträts überschrieb, ähneln denjenigen von Beethovens Pastorale frappierend. Doch beide beziehen eine grundverschiedene Perspektive: Knecht will schildern, einen Film in Tönen entwerfen. Beethoven aber erstrebt "mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei": Der Mensch steht im Zentrum seiner Sinfonie. Wenn zu Beginn des Finales ein Signal ertönt, so gibt dies nicht nur Entwarnung nach dem Sturm, sondern entfacht einen Dialog wie zwischen zwei Alphornbläsern in den Bergen. Es ist ein Dialog in und mit der Natur, Sinnbild eines Ideals, einer Utopie: der Versöhnung mit der Natur.

Zurück zum Konzertkalender