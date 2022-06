Klavierabend Fabian Müller

Datum: Dienstag, 27. Oktober 2020 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 7.9.2020, 8:00 Uhr Programm: Charles Ives (1874–1954)

Sonate Nr. 2 "Concord, Mass., 1840–1860"

Johannes Brahms (1833–1897)

Drei Intermezzi op. 117

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Sonate für Klavier Nr. 23 f-Moll op. 57 "Appassionata" Mitwirkende: Fabian Müller, Klavier

29 Jahre jung ist Fabian Müller. Unter seinen Auszeichnungen stechen zwei hervor: der Sieg im Busoni-Wettbewerb, verbunden mit dem Sonderpreis für die Interpretation zeitgenössischer Musik, und der erste Preis im Wettbewerb "Ton und Erklärung", bei dem musikalische und verbale Vermittlung eines Werkes bewertet werden. Er setzt zwei kompositorische Ideale in Kontrast zueinander: Expansion und Reduktion. Expansiv ist Charles Ives’ Concord-Sonata, ein Pionierwerk der Moderne: Mit den Mitteln der Musik greift sie in die Gedankenwelt idealistischer Philosophie. Expansiv ist Beethovens Sonate f-Moll, der Tonart dunkler Leidenschaft, in Form und Emotionalität; sie riskiert bisweilen den inneren Zusammenhang. Brahms dagegen reduziert: Seine Intermezzi entlocken einem knappen Urgedanken einen Mikrokosmos an Variationen und Deutungen.

