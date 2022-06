Datum: Montag, 26. Oktober 2020 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Streichquartett A-Dur op. 18 Nr. 5

Streichquartett c-Moll op. 18 Nr. 4

Streichquartett Es-Dur op. 127 Mitwirkende: Quatuor Ébène

Pierre Colombet, Violine

Gabriel Le Magadure, Violine

Marie Chilemme, Viola

Raphaël Merlin, Violoncello

Das Quatuor Ébène hat sich für 2020 viel vorgenommen. Bereits 2014 wurde es von der New Yorker Carnegie Hall eingeladen, im Jubiläumsjahr alle Beethoven-Quartette aufzuführen. Das Ensemble machte daraus das Programm einer Weltreise, bei der sie auf allen fünf Kontinenten die Meisterwerke des Genres spielen und in in Etappen an verschiedenen Orten aufnehmen wollten. Diese Phase musste aufgrund der sich ausbreitenden Corona-Pandemie unterbrochen werden. Hier widmen sie sich den äußeren Säulen von Beethovens Quartettschaffen: den frühen und den letzten Werken. Im A-Dur-Quartett op. 18 knüpft Beethoven geradezu demonstrativ an Mozart an. Das c-Moll-Quartett ist das einzige des Einstiegs-Zyklus, für das er Moll als Basis wählte. Das Es- Dur-Quartett eröffnet den schöpferischen Schub, dem wir die späten Quartette Beethovens verdanken.

