Beethovens Sinfonien und ihre Vorbilder II

Datum: Sonntag, 25. Oktober 2020 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Intrada zum Singspiel "Bastien und Bastienne" KV 50 (46b)

Paul Wranitzky (1756–1808)

Grande Symphonie caractéristique pour la Paix avec la République française c-Moll op. 31

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 "Eroica" Mitwirkende: Akademie für Alte Musik Berlin

Bernhard Forck, Konzertmeister

Die Akademie für Alte Musik Berlin Uwe Arens

Das erste Stück formuliert das musikalische Thema. Der Anfang der Ouvertüre zu dem Schäferspiel, das Mozart als Zwölfjähriger schrieb, gleicht dem Kopfthema von Beethovens "Eroica" aufs Haar. Das zweite Stück schlägt das große politische Thema an, um das die Legende der "Eroica" kreist. Paul Wranitzky reflektiert in seiner charakteristischen Sinfonie den Koalitionskrieg gegen das revolutionäre Frankreich, in dem Österreich Federn ließ. Der musikalische Jubel über den Frieden, mit dem die Sinfonie formal wieder in Ordnung kommt, erfreute Kaiser Franz nicht. Er verbot das Stück. Beethovens "Eroica" preist das Ideal eines Befreiers zur Humanität, auch wenn ihm der Glaube an das aktuelle Idol – Napoleon – abhanden kam. Zum Menschheitston in seinen Werken gehört wohl der Lyrismus der Liebe ebenso wie der Nachhall des Kampfes und der Freudentanz der Befreiung, den das Finale in vielen Varianten und zu starken Kontrasten durchführt.

