Beethovens Klaviere – Gesprächskonzert

Tom Beghin an der Broadwood Hearing Machine. Pieter Peeters Bild in Detailansicht öffnen Flügel der Pariser Firma Èrard. Pieter Peeters Bild in Detailansicht öffnen Der belgisch-kanadische Pianist Tom Beghin an den Fußpedalen des Érard-Flügels. Pieter Peeters Bild in Detailansicht öffnen

"Unser Projekt nimmt den historischen Stand der Klaviertechnik zum Ausgangspunkt für das Studium von Beethovens Kunstwerken", schreibt das Genter Orpheus Institute. "Wir hinterfragen die Annahme, dass Beethoven seinen Wiener Klavieren und der Wiener Art des Klavierspiels verpflichtet geblieben sei, und richten unsere Aufmerksamkeit auf die beiden 'ausländischen' Klaviere und ihre Wirkung auf den Pianisten-Komponisten, der sich in den Wiener Idealen geübt hatte … Unsere Hypothese ist, dass das Studium der Instrumente in Bezug auf Beethoven unser Verständnis seiner Rhetorik und seines Stils verfeinern und verändern wird." Tom Beghin arbeitet mit dem Orpheus Institute zusammen. Die vorletzte Klaviersonate interpretiert er auf dem Instrument der englischen Firma Broadwood, das Beethoven von 1817 bis zu seinem Tod spielte und durch ein Hörrohr verstärkte.



In Zusammenarbeit mit Orpheus Institute, Advanced Studies & Research in Music, Gent, Belgien

