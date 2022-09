Datum: Sonntag, 14. Mai 2017 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Streichquartett d-Moll KV 421



Ludwig van Beethoven 1770 – 1827

Streichquartett f-Moll op. 95

"Quartetto serioso"



Claude Debussy 1862 – 1918

Streichquartett g-Moll op. 10 Mitwirkende: Pierre Colombet, Violine

Gabriel Le Magadure, Violine

Adrien Boisseau, Viola

Raphaël Merlin, Violoncello

Das Markenzeichen des Quatuor Ebène, die Einheit von Leidenschaft und Stilbewusstsein, wird in diesem Programm extrem gefordert. Als "Quartetto serioso" ist Beethovens f-Moll-Werk mehr als milde charakterisiert. Die Quartett-Appassionata wirkt heftiger in ihren Gefühlsausschlägen, verzweifelter in ihren Abbrüchen, verstörter in ihren Versuchen zur Sanglichkeit als die entsprechende Klaviersonate. Diese Musik schrieb ein zutiefst Verletzter.

Ähnliche biografische Hintergründe lassen sich für Mozarts d-Moll-Quartett nicht finden. Dennoch teilt es mit Beethovens Opus 95 den tragischen Grundzug; "Figuren des Aufbäumens, Resignierens und Erstarrens", so die Musikwissenschafterin Nicole Schwindt, geben den Ton an. "Passioné" lautet die letzte Vortragsanweisung in Debussys Streichquartett. Wie ernst er es mit dem Werk meinte, belegt die Tatsache, dass er nur ihm eine Opusnummer gab.