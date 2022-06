Datum: Dienstag, 16. Mai 2017 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung. 18:30 Uhr im Jagdsaal Ort: Jagdsaal

Schloss

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Vorverkaufsbeginn: 7.12.2016, 7:00 Uhr Programm: Werke von Gesualdo, Walter, Nono u. a.



Giovanni Gabrieli 1557 – 1612

Amor dove mi guidi



Carlo Gesualdo 1566 – 1613

Zwei Madrigale



Caspar Johannes Walter *1964

Interludien für Orgel und Theorbe

Uraufführung



Luca Marenzio 1553 – 1599

Zwei Madrigale



Luigi Nono 1924 – 1990

"Das atmende Klarsein" für Chor,

Bassflöte, Live-Elektronik, Tonband



Michelangelo Rossi 1601 – 1656

Zwei Madrigale



Hans Leo Hassler 1564 – 1612

Ecco che fa chi segue Mitwirkende: Schola Heidelberg

Eva Furrer, Bassflöte

Johannes Keller, Orgel

Simon Linne, Theorbe

Brigitte Gasser,Lirone

SWR Experimentalstudio

Dirigent: Walter Nußbaum

Dass Spätrenaissance bzw. Frühbarock und Musik von heute sich mit hohem Erkenntnisertrag ergänzen, liegt an der gemeinsamen experimentellen Geistesgegenwart ihrer Künstler, die musikalisch eine neue, unerhörte Sprache suchen, sich dabei aber ebenso auf die Tradition verlassen wie sie diese letztlich hinter sich lassen. Die Schola Heidelberg wählte die Ausdrucksmusiker aus Monteverdis Ära für ihren Beitrag. Luigi Nono wird in die Umgebung gestellt, aus der er kam und die ihn prägte: Venedig. Caspar Johannes Walther entdeckt die Möglichkeiten von Instrumenten, die in der Barockzeit zur Begleitung herangezogen wurden. In dieser Funktion aber genossen sie Freiheit, denn ihnen war nicht mehr als der harmonische Rahmen vorgegeben.

In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Basel und der Schola Cantorum Basiliensis / FHNW