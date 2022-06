Das SWR Symphonieorchester in Schwetzingen

Datum: Samstag, 13. Mai 2017 Beginn: 15:00 Uhr

Ort: Rokokotheater

Schloss

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Johann Christian Bach 1735 – 1782

Sinfonia g-Moll op. 6 Nr. 6



Leopold Mozart 1719 – 1787

Serenade D-Dur für Trompete,

Posaune und Orchester (Auszüge)



Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Sinfonie Nr. 25 g-Moll KV 183



Carl Philipp Emanuel Bach 1714 – 1788

Sinfonie Nr. 1 D-Dur Wq 183 Nr. 1



Joseph Haydn 1732 – 1809

Sinfonie G-Dur Hob. I Nr. 100

"Militär-Sinfonie"



Carl Philipp Emanuel Bach

aus Sinfonie F-Dur: 3. Satz Presto Wg 183/3 Mitwirkende: SWR Symphonieorchester

Mayumi Shimizu, Posaune

Dirigent: Konrad Junghänel

Programm

"Rundfunkorchester sind", sagte einmal François-Xavier Roth, der ehemalige Chefdirigent des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg, "unglaubliche Maschinen für die Musik, für die Zukunft." In seiner ersten Spielzeit als neuer Klangbotschafter des Südens stellt sich das SWR Symphonieorchester dieser Aufgabe, ohne jedoch die Pflege der Tradition zu vernachlässigen. Dazu gehört auch die Erarbeitung klassischen Repertoires im Sinne der historisch informierten Aufführungspraxis. Die Orchesterakademie ist fester Bestandteil der Schwetzinger SWR Festspiele, seit Sir Roger Norringten 1996 das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR erstmals hier dirigierte. Seither standen zahlreiche große Dirigenten am Pult in Schwetzingen.

Mit einem Spezialisten für Alte Musik führen wir diese Tradition fort. Konrad Junghänel holt Werke prägender deutscher Komponisten des 18. Jahrhunderts in die Gegenwart: "Die Klangsprache ist am stärksten, wenn die Musik so klingt wie damals, aber wir hören das, was sie uns heute zu sagen hat."

Mayumi Shimizu

Mayumi Shimizu wurde 1982 in Kawasaki (Japan) geboren. Nach einem Studium der Angewandten Physik und Physico-Informatik in Tokyo studierte sie Posaune bei Branimir Slokar in Freiburg und Bern. Als Solistin erhielt sie u. a. 2001 den ersten Preis bei der "Japan Junior Wind and Percussion Competition" und 2009 den ersten Preis beim internationalen Blechbläserwettbewerb in Danzig. Orchestererfahrung sammelte sie u. a. bei den Berliner Philharmonikern, der Staatsoper unter den Linden, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und der Deutschen Oper Berlin. Seit 2010 wirkt sie im Saito Kinen Festival Orchestra unter der Leitung Seiji Ozawa mit. Von 2009 bis 2012 war sie Soloposaunistin im Brucknerorchester Linz, seit der Spielzeit 2012/2013 ist sie als Soloposaunistin im SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg bzw. im SWR Symphonieorchester tätig.