Datum: Dienstag, 20. Oktober 2020 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 7.9.2020, 8:00 Uhr Programm: In mysterious company

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Streichquartett B-Dur op. 130 mit Großer Fuge op. 133 und

Werke anderer Komponisten Mitwirkende: Belcea Quartet

Corina Belcea, Violine

Axel Schacher, Violine

Krzysztof Chorzelski, Viola

Antoine Lederlin, Violoncello

In den 25 Jahren seines Bestehens hat das Londoner Belcea Quartet nichts von seinem Mut zum Wagnis und Experiment verloren. Beethovens B-Dur-Quartett op. 130 in der ursprünglichen Fassung mit der Großen Fuge als Abschluss zu spielen, bedeutet schon Herausforderung genug. Doch die Musiker um die Primaria Corina Belcea gehen einen Schritt weiter: Um die Struktur des großen Werkes "zugleich zu erweitern und offenzulegen", fügen sie zwischen die Sätze des Beethovenschen Werkes Quartettstücke ganz unterschiedlicher Provenienz ein. Sie beleuchten und befragen Beethoven und entwirren seine Rätsel durch neue. Es ist die Idee dieses Programms, dass die ergänzenden Stücke und ihre Komponisten nicht vorher genannt werden. Auch, um einem Ideal nahezukommen: dem ästhetischen Erleben ohne Voreingenommenheit. Im Anschluss an das Konzert wird das Belcea Quartet das Geheimnis um die gespielten Werke lüften.

Auflösung der gespielten Werke:

Beethoven: Streichquartett op. 130, 1. Satz: Adagio ma non troppo. Allegro // Schostakowitsch: Streichquartett Nr. 15 op. 144, 2. Satz: Serenade // Kurtág: Streichquartett op. 13 "Zwölf Mikroludien", Nr. 10: Molto Agitato // Beethoven: Streichquartett op. 130, 2. Satz: Presto // Barber: Adagio für Streichquartett op. 11 // Beethoven: Streichquartett op. 130, 3. Satz: Poco scherzoso. Andante con moto ma non troppo // Webern: Fünf Sätze für Streichquartett op. 5, 3. Satz: Sehr bewegt // Bartók: Streichquartett Nr. 5 Sz 102, 4. Satz: Andante // Beethoven: Streichquartett op. 130, 4. Satz: Alla Danza tedesca. Allegro assai // Berg: Lyrische Suite für Streichquartett, 5. Satz: Presto delirando // Beethoven: Streichquartett op. 130, 5. Satz: Cavatina. Adagio molto espressivo // Szymanski: Fünf Stücke (1992), Nr. 5 // Ades: Streichquartett op. 12 »Arcadia«, 6. Satz: O Albion // Beethoven: Große Fuge op. 133

Zurück zum Konzertkalender