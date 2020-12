Datum: Samstag, 1. Mai 2021 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Sonate e-Moll BWV 1023

Sonate f-Moll BWV 1018



Darius Milhaud 1892 – 1974

Sonate op. 257



Arcangelo Corelli 1653 – 1713

Sonate C-Dur op. 5 Nr. 3



Carl Philipp Emanuel Bach 1714 – 1788

Sonate h-Moll Wq 76



Walter Piston 1894 – 1976

Sonatina Mitwirkende: Antje Weithaas Violine

Mahan Esfahani Cembalo

Bach ist der Magnetpol des Programms. Von seinen Sonaten führen Linien der Geschichte zurück zu Arcangelo Corelli, der den Typus der mehrsätzigen Sonate prägte, auf dem Bach aufbaute. Vom deutschen Meister, den Zeitgenossen eher als Abschluss denn als Neuanstoß einer Tradition sahen, führen die historischen Linien voran zu seinem Sohn, der im Respekt vor der Leistung des Vaters die Ästhetik der Musik hin zur Klassik öffnete, und von dort aus weiter zu den Sonat(in)en, die Darius Milhaud und Walter Piston kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs in den USA komponierten – der eine als Exilant, der andere als engagierter Antifaschist. In der Wahl des Cembalos, der knappen Form und Diktion ihrer Werke, im Erinnern an Bach und seine Zeit äußert sich ihr Wille, den Horizont der Musik möglichst breit zu vergegenwärtigen und der Barbarei entgegenzustellen. Antje Weithaas und Mahan Esfahani konzertieren seit 2019 als Duo. Die Geigerin ist dem Schwetzinger Publikum von intensiven Konzertabenden in Erinnerung; für den Tastenvirtuosen ist das Cembalo nicht nur Instrument des historischen Bewusstseins, sondern auch des aktuellen Klangexperiments.