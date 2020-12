Datum: Sonntag, 16. Mai 2021 Beginn: 18:00 Uhr

Einführung: 17 Uhr, Jagdsaal Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

http://SWRclassicservice.de Vorverkaufsbeginn: 4.12.2020, 10:00 Uhr Informationen Programm: Vokalmusik von Chiara Margarita Cozzolani, Hildegard Westerkamp, Michèle Bokanowski und Catherine Lamb Mitwirkende: THE PRESENT

Sophia Körber Sopran

Olivia Stahn Sopran

Bernadette Beckermann Alt

Amélie Saadia Alt

Hiroshi Amako Tenor

Tim Karweick Tenor

Florian Götz Bass

Felix Schwandtke Bass



Marthe Perl Viola da Gamba

Lee Santana Chitarrone, Laute

Mira Lange Truhenorgel

Spuren der Wahrnehmung: Der Titel spricht Sinne, Gedächtnis und Geschichte an. Zwei solcher Spuren überlagern sich in diesem Konzert. Im Dialog der Epochen befragen und beleuchten sich Werke aus dem 17. und dem 20./21. Jahrhundert: Wahrnehmen ist als Hören und Beziehen gefordert. Geschrieben wurden die Werke von Frauen; das Programm verfolgt damit eine Spur, die historisch schmal gehalten wurde und erst in den letzten Jahrzehnten ins allgemeine Bewusstsein rückte. Margarita Cozzolani, Mailänder Kaufmannstochter, trat 1620 als 17-Jährige musikalisch gut gebildet in das Benediktinerinnenkloster ihrer Heimatstadt ein, amtierte als Äbtissin und Priorin, vor allem aber als Maestra einer Capella, deren Sängerinnen zu den besten in Italien zählten. Ihre Kompositionen gelten als Meisterwerke geistlicher Musik in der damaligen Lombardei. Mit ihren teils vielstimmig chorischen, teils solistisch konzertanten Stücken kommunizieren drei Gegenwartskomponistinnen: Hildegard Westerkamp setzt den katastrophischen "Breaking News" aus der Nachrichtenwelt den Sound des werdenden, wachsenden Lebens, der Angst das Lachen entgegen, Catherine Lamb und Michèle Bokanowski schaffen Klang-Räume, die ihre konkrete Gestalt und Wirkung im individuellen Hören entfalten.

