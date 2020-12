Datum: Freitag, 14. Mai 2021 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung: 18:30 Uhr, Jagdsaal Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Streichquartett Es-Dur KV 428 "Haydn-Quartett"



Leoš Janáček 1854 – 1928

"Im Nebel", Vier Stücke für Klavier

Sonata "1.X.1905" für Klavier es-Moll



Antonín Dvořák 1841 – 1904

Klavierquintett A-Dur op. 81 Mitwirkende: TETZLAFF QUARTETT

Christian Tetzlaff Violine

Elisabeth Kufferath Violine

Hanna Weinmeister Viola

Tanja Tetzlaff Violoncello



Lars Vogt Klavier

Mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten, gehört zu den Grundsätzen des Tetzlaff Quartetts. Das Programm mit dem Pianisten Lars Vogt beginnt als Dialog und mündet in gemeinsames Musizieren. Der erste Konzertteil bezieht die Spannung aus der Distanz von Klang und Stil. In Mozarts Es-Dur-Quartett und Janáčeks Sonate wird Erinnern auf konträre Weise gegenwärtig: als künstlerisches Anknüpfen und Herausfordern des Freundes und Kollegen Joseph Haydn bei Mozart, als ästhetische Sublimierung einer politischen Konfrontation, bei der ein freiheitlich engagierter Handwerker vom Militär getötet wurde, bei Janáček. Eine Selbstbegegnung soll Antonín Dvořák zur Komposition seines Klavierquintetts A-Dur animiert haben. Er sah ein eigenes Frühwerk durch und war höchst unzufrieden. Der Ärger verwandelte sich, wie manchmal bei ihm, in Produktivkraft. So entstand mit Opus 81 ein Meisterwerk romantischer Kammermusik, das seine Substanz aus den musikalischen Uräußerungen bezieht: dem Gesang und dem Tanz. In den Mittelsätzen bezieht sich Dvořák ausdrücklich auf volkstümliche Traditionen, mit deren Erinnern sich auch in Janáčeks Vier Klavierstücken aus dem Jahre 1912 die "Nebel" der Selbstversenkung lichten.