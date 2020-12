Datum: Freitag, 21. Mai 2021 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Vorverkaufsbeginn: 4.12.2020, 10:00 Uhr Informationen Programm: Franz Schubert 1797 – 1828

Auf dem Strom D 943

Schwanengesang D 957

Auf dem Strom D 943

Schwanengesang D 957



Ludwig van Beethoven 1770 – 1827

Klaviersonate cis-Moll op. 27 Nr. 2 "Mondscheinsonate"



Gregor Mayrhofer *1987

Nachkläge Beethovenscher Musik Mitwirkende: Julian Prégardien Tenor

Marie-Elisabeth Hecker Violoncello

Martin Helmchen Klavier

Ludwig Rellstab, der Berliner Musikkritiker und Dichter, fühlte sich bei einer Bootsfahrt bei Mondschein auf dem Vierwaldstätter See an den ersten Satz aus Beethovens cis-Moll-Sonate erinnert; seitdem trägt das Werk seinen so fragwürdigen wie unauslöschlichen Titel. 1825 reiste Rellstab nach Wien, um Beethoven einige Gedichte zur Vertonung zu überreichen. Schubert komponierte die Texte schließlich, darunter "Auf dem Strom" für Gesang, Horn (oder Violoncello) und Klavier und die sieben Lieder, die zusammen mit sechs Kompositionen zu Heine-Gedichten posthum als "Schwanengesang" herausgegeben wurden. Spuren des Erinnerns ziehen sich in verschiedenster Form durch das Programm. In den Heine-Liedern werden sie zur Haltung: Alles ist Rückblick in dem Zyklus, der mit dem Worten schließt: "… so manche Nacht in alter Zeit". Gregor Mayrhofer bezieht sich in seiner neuen Komposition auf Beethovens Konversationshefte und eine Beethoven-Eloge von Clemens Brentano – jenem Dichter, dessen Schwägerin Antonie (der Komponist kannte sie seit ihren Wiener Jugendjahren) als heiße Anwärterin auf die rätselhafte "Unsterbliche Geliebte" geführt wird.