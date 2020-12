Datum: Dienstag, 4. Mai 2021 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung: 18:30 Uhr, Jagdsaal Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Vorverkaufsbeginn: 4.12.2020, 10:00 Uhr Informationen Programm: Werke von Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem, Josquin Desprez, Luca Marenzio, Jheronimus Vinders, Alban Berg, Isabel Mundry und José M. Sánchez-Verdú Mitwirkende: SCHOLA HEIDELBERG

ENSEMBLE AISTHESIS

Elisabeth Kufferath Violine

Walter Nußbaum Musikalische Leitung

Ein Programm ganz nach der Art, die man an der Schola Heidelberg und ihrem Leiter, Walter Nußbaum, schätzt. Zeitalter werden ineinander verwoben, Epochen der Umbrüche in Dialog versetzt: die Neuzeit, die sich aus dem Mittelalter löst, und die Etappe seit der Moderne. Die Stücke thematisieren Existenzielles: Liebe, Tod und Erinnern, Klagen, Anklagen und Hoffen.

Den Rahmen stecken letzte Werke: Alban Bergs Violinkonzert (für Kammerensemble bearbeitet) und ein Madrigal aus der letzten Sammlung, die Luca Marenzio herausgab. Heutige Kompositionen greifen die Rufe aus der Geschichte auf: José M. Sánchez-Verdú bezieht sich wie Marenzio auf Dante, Isabel Mundry auf Josquin Desprez. Erinnern und Gedenken sind den Werken aus dem 15. Jahrhundert eingeschrieben: "Nymphes des bois" komponierte Josquin auf Ockeghems Tod, Vinders sein "O mors inevitabile" (O unvermeidlicher Tod) als Nachruf auf Josquin. Wie in einem Zeitraffer klingt in Alban Bergs Violinkonzert Erinnertes herein: Ein steirisches Volkslied als melancholischer Schein von Heimat, ein Bach-Choral als gebrochene Sehnsucht nach jenseitiger Heimat, der Brucknersche Todesrhythmus als aufschreckendes Memento tragen in dieses Werk der Moderne eine Aura des Eingedenkens, wie sie sich an einer empfundenen Lebensgrenze einstellen mag.