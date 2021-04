Datum: Samstag, 24. April 2021 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Stiftskirche Sunnisheim

Stiftstraße 15

74889 Sinsheim

Lageplan Informationen Programm: Robert Schumann 1810 – 1856

Fantasiestücke op. 73



Franz Schubert 1797 – 1828

Sonate für Arpeggione und Klavier a-Moll D 821



Manuel de Falla 1876 – 1946

Canciones populares españolas



César Franck 1822 – 1890

Sonate A-Dur Mitwirkende: Friedrich Thiele Violoncello

Robert Neumann Klavier

Das erste Wort gehört den jungen Musikern! Im Prolog-Konzert spielen der Cellist Friedrich Thiele, Preisträger beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD 2019 und Robert Neumann, Pianist und Komponist, als "SWR2 New Talent" gefördert. Keines der Stücke, die die beiden ausgewählt haben, ist im Original für Cello: Robert Schumann schrieb seine Fantasiestücke op. 73 ursprünglich für Klarinette, doch auch das Cello beherrscht diesen kernigen, heiter-draufgängerischen und zuweilen schwelgerischen Tonfall. Schuberts a-Moll-Sonate ist für Arpeggione komponiert, ein Hybrid aus Gitarre und Streichinstrument, bei dem der Cellist sowohl die verträumten Seiten seines Instruments zeigen kann als auch höchste Virtuosität. In Manuel de Fallas spanischen Liedern darf das Cello singen. Und César Francks wunderbare A-Dur-Sonate erklang zwar bei der Uraufführung mit einer Geige, überzeugt aber in seiner Delikatesse und den großen Bögen genauso in der Cello-Variante. Alle vier Komponisten waren auch hervorragende Pianisten. Klar, dass die Klavierparts deshalb anspruchsvoll und eigensinnig sind. Ideales Repertoire also für die beiden Kammermusik-Freaks Friedrich Thiele und Robert Neumann.

Veranstalter: Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis e. V. in Kooperation mit SWR2 und Schwetzinger SWR Festspiele

Tickets: 15 € Erwachsene / 12 € Kinder bis 12 Jahre

erhältlich über Telefon 06221 522 1325 oder per E-Mail an kulturstiftung@rhein-neckar-kreis.de